Kaçan Sürücüye 106 Bin TL Ceza

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. 18 yaşındaki sürücüye ilgili maddelerden toplamda 106 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli tarafından Argıncık Mahallesi'nde uygulama yapıldığı esnada durumundan şüphelenilen bir araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre kaçan araç kovalamaca sonrasında yakalanırken; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç sürücüsü A.K.'ye (18) ilgili maddelerden toplam 106 bin 614 TL idari para cezası uyguladı. Araçta bulunan D.A. (15) ve S.B.'nin (16) ailelerinin şikayetçi olması üzerine araç sürücüsü A.K. hakkında 'Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması' suçundan adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ