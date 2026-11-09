Kaçarken düşen şüpheli Bursa Osmangazi'de otelden çaldığı bilgisayarı kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kaçarken düşen şüpheli Bursa Osmangazi'de otelden çaldığı bilgisayarı kırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kaçarken düşen şüpheli Bursa Osmangazi\'de otelden çaldığı bilgisayarı kırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kaçarken düşen şüpheli Bursa Osmangazi\'de otelden çaldığı bilgisayarı kırdı
Haber Videosu

Bursa Osmangazi'de bir otele küfür ederek giren şüpheli, otel sahibinin önündeki bilgisayarı çalıp kaçtı. Kovalamaca sırasında düşen şüpheli çaldığı bilgisayarı kırarken, otel çalışanı yaklaşık 70-80 bin TL zarar olduğunu belirtti ve otel sahibi şikayetçi oldu.

Bursa'da bir otele küfür ederek giren şüpheli, otel sahibinin önünde bulunan bilgisayarı saniyeler içinde çalarak kaçtı. Ne olduğunu anlayamadan bilgisayarının çalındığını gören otel sahibi, şüphelinin peşinden koştu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kaçarken yere düşen şüpheli, çaldığı bilgisayarı da kırdı.

Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otele küfür ederek ve koşar adımlarla giren kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, doğrudan otel sahibinin önündeki bilgisayara yöneldi. Bilgisayarı hızla alan şüpheli, hiç vakit kaybetmeden koşarak otelden uzaklaşmaya çalıştı.

Bilgisayarının gözleri önünde çalınmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan otel sahibi, hemen şüphelinin peşine düştü. Bir süre kaçmayı sürdüren şüpheli, koştuğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşmenin etkisiyle çaldığı bilgisayar da kırıldı.

Hırsızlık ve yaşanan kovalamaca anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, mağdur otel sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.

Otel çalışanı, "içeriye küfür ederek daldı, ben ne olduğunu anlamadan bilgisayarı alıp kaçtı. Hemen peşinden koştum, kaçarken yere düştü bilgisayarı da düşürdü bilgisayar kırıldı, yaklaşık 70 - 80 bin TL civarında zararım var. Şikayetçi olacağım, kendisine yardım ettiğimiz biriydi arada gerek yemek gerek para olsun elimizden geldiğince destek veriyorduk böyle bir durum yaşadık " ifadelerini kullandı. Polis bilgisayarı çalıp kayıplara karışan o şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Osmangazi3. SayfaGüncelPolisBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
10:08
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:04:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Kaçarken düşen şüpheli Bursa Osmangazi'de otelden çaldığı bilgisayarı kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android