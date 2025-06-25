Kaçırma Girişimi: Bahar Aksu'yu Öldüren Elibol'un Davası

Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu kaçırmak isteyen, başaramayınca da silahla defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol ve suç ortaklarının yargılandığı davada; mahkeme, dosyanın yeniden mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025 tarihinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin 4 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Öldürülen Bahar Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca aralarında oyuncu Nur Sürer ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da bulunduğu pek çok kişi de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, dosyanın yeniden mütalaasının hazırlanması için tarafına gönderilmesini talep etti. Sanıklar Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Sanık Elibol ise savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Dosya yeniden mütalaaya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, dosyanın yeniden mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüstem Elibol'un 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'silahla birden fazla kişiyle birlikte boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 3 şüpheli Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın ise 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. - İSTANBUL