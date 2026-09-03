Kaçkar'da Mahsur Kalan İngiliz Turisti AFAD Ekipleri Kurtardı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde yönünü kaybederek mahsur kalan İngiliz vatandaşı Dan Mammsdroller, AFAD ve jandarma ekiplerinin zorlu çalışması sonucu bulunduğu noktadan kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan turistin güvenli alana tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde yönünü kaybederek mahsur kalan İngiliz vatandaşına ulaşıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kurulan telefon irtibatının ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri zorlu arazi şartlarında çalışma başlattı. AFAD bünyesindeki 5 kişilik arama-kurtarma personeli, sarp kayalıklarda ara emniyet istasyonları kurup teknik tırmanış gerçekleştirerek mahsur kalan turistin yanına ulaştı.
Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Dan Mammsdroller'in bulunduğu noktadan güvenli alana tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA
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