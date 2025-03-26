Kaçmaya çalışsa da polise yakalanmaktan kurtulamadı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli sürücü, bir süre sonra yakalandı. Ehliyeti iptal edilen sürücüye 9 bin 136 TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.'nün kullandığı 22 ADF 692 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosiklet ile kaçmaya başladı.

Polisin takibi sonucu sürücü motosikletiyle birlikte Şehitlik Caddesi'nde yakalandı. Motosiklette yapılan incelemede, yaylı bir mekanizma ile yapılan plakalığın el ile kapatılabildiğini belirleyen polis, sürücüye 9 bin 136 TL idari para cezası keserken, sürücünün stajyer ehliyeti de iptal edildi. Trafikten men edilen motosiklet ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. - EDİRNE