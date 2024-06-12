Şimdi hesap zamanı! Ambulansı durdurarak hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı - Son Dakika
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Şimdi hesap zamanı! Ambulansı durdurarak hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı

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Kadıköy'de acil hasta nakli yapan bir ambulansın önünü kesen ve hastayı görmek isteyen iki trafik magandası, ambulans şoförünün durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetmesi sonucu yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şahısların kimliklerinin tespit edildiğini ve yakalandıklarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, ambulansları engellemeye çalışanları adalete teslim edeceklerini ifade etti.

12.06.2024 11:51
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İstanbul Kadıköy'de dün kayda geçen görüntülerde trafikte ilerleyen motosikletteki 2 kişi ambulansın önünü kesmiş ve içerisinde hasta var mı diye kontrol edip olay yerinden uzaklaşmıştı. Tepki çeken o görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahısların yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

AMBULANSIN KAPISINI AÇTIRIP HASTA VAR MI DİYE KONTROL ETTTİLER

Siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"YASA PEŞLERİNDE"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan o görüntüler büyük tepki topladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." notunu düştüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak yaşananlar tepki gösterdi.

BAKAN YERLİKAYA YAKALANDIKLARINI DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadeleriyle magandaların yakalandıklarını duyurdu.

Şimdi hesap zamanı! Ambulansı durdurarak hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şimdi hesap zamanı! Ambulansı durdurarak hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Yunuss Bayern: Haftaya hemen salıverirler doğaya 108 3 Yanıtla
    gökhan bala: Aynı gün ne haftası 80 3 Çengelköylü: KAMUYA YANLIŞ BİLGİ MAVİ ÇİZGİLİ AMBULANSLARIN GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ YOK ONLAR ÖZEL ŞİRKET AMBULANSLARI YAŞLI İNSANLARA İLÇE BELEDİYELERİN NEZDİNDE HİZMET VERİYOR KONUYU YANLIŞ LANSE EDYORLAR 4 5 Çengelköylü: ADAMLAR HAKLI MAVİ ÇİZGİLİ AMBULANSLAR ÖZEL ŞİRKETLERİN SENDE ALO DE GELSİN BENİ ACİL HAVAALANINA YETİŞTİR HEMEN GELİR ÜCRETLİ VE ARAÇ ÜSTÜNDE MAVİ ÇİZGİ VAR 1 5 Çengelköylü: İÇİŞLERİ BAKANIDA KONUYU YANLIŞ ANLAMIŞ TRAFİKTE KIRMIZI ÇİZGİLİ AMBULANS VE İTFAİYE ARACININ GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR POLİSİN GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ BİLE YOK BAHSE KONU OLAN AMBULANS MAVİ ÇİZGİLİ BU AMBULANS ÖZEL ŞİRKETLERE AİT TEDAVİ GÖREN HASTALARIN NAKLİNDE ÖYLE YOĞUN DURUMDA OLAN HASTALAR DEĞİL YAŞLI İNSANLARIN NAKLİNDE HUZUREVİNE NAKİL ARACI BUNLAR ÜCRETLİDİR BU ARAÇLARIN ŞOFÖRLERİ KENDİLERİ HAVALARA GİRİP SİREN AÇIP DİĞER SÜRÜCÜLERİ TACİZ ETMEKTEDİR VE BUNLARA SİREN TAKMAK YASAK KONUYU İÇİŞLERİ BAKANIMIZ YANLIŞ ANLAMIŞ 2 1
  • Aykut Gülşen: trafiğe kask takmadan 1 ambulası durdurup içindeki insan hayatına kast etmeleri ambulansa yol vermemeleri hepsi suç.Adalet yerini bulur inşallah. 57 2 Yanıtla
    Çengelköylü: ÖNCELİKLE AMBULANSA İŞLEM YAPILACAK MAVİ ÇİZGİLİ KAMU ARACI DEĞİL EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAMAZ KIRMIZI IŞIKTA GEÇEMEZ BUNLARI YAPARSA CEZAİ İŞLEM YAPILIR ÖZEL ŞİRKET ARACI BUNLAR 1 2
  • Ferdi durmuş: İyice baktınız mı içeri kuzu kuzu meeeeler siz de nasıl bir kafa var illa içerde hasta olması mı lazım adam derki hasta almaya gidiyorum size mi kaldı bu işler ambulans görünce yol vericen kuzu kuzu meeeeeee 55 2 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: Ambulans ya boştur yada doludur zaten.Doluusa zaten hasta vardır boş ise ya acil durum vardır yada hasta almaya gidiyordur.Yani her iki durumda geçiş üstünlüğü ambulansta 24 1
  • Cihan CANKAYA: Falakaya yatirin 28 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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