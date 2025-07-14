Kadıköy\'de Bıçaklama Davası: 20 Yıl Hapis İddiası

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine olayına ilişkin devam eden yargılamada olayın meydana geldiği gün sanıkların yanında olduğu belirlenen ve tutuklanan 2 şüpheli çocuk hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, olayın ardından bindikleri metrobüste gülerek poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çocuk şüpheliler A.Ö. ve M.A.D.'nin 24 Ocak'ta, Minguzzi cinayetinin ana dosyasında yargılanan çocuk sanıklar B.B. ve U.B.B. ile birlikte salı pazarına geldikleri aktarıldı. 2 suça sürüklenen çocuk M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ayrı ayrı 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. iddianame, birleştirilme talebiyle Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"Elinin arkasında yeşil bir sap gördüm"

İddianamede tanık beyanlarına yer verildi. Tanık D.A.O. ifadesinde, "Biz oradan esnaf ayırdığı için hızlıca uzaklaştığımız sırada maktul Ahmet 'yüzüm acıyor' dedi. Ben herhangi bir cevap vermedim. Yüzünde o ara çok bir şey yoktu. Daha sonra B.B.'nin bize doğru yürüdüğünü gördüm, elinde yeşil bir sap vardı. Dediğim gibi tam bıçağı göremedim. B.B. bıçakla arkadaşımız Ahmet'e vurdu ancak kaç kez vurduğunu göremedim. Biz korkudan Umut ile birlikte üzüldük" dedi.

"Ahmet elleriyle yüzünü tuttu"

Tanık U.K., "B.B. ve yanındaki çocuklar yanımıza geldiler. B.B. yumrukla bir kez Ahmet Minguzzi'nin yüzüne vurdu. Ahmet, elleriyle yüzünü tuttu. Daha sonra Ahmet Minguzzi, B.B.'ye yumruk salladı ancak ben isabet edip etmediğini bilmiyorum, insanlar toplanmıştı, kalabalıktı, onları ayırmaya çalışıyorlardı. Pazardaki adamlar bizi ayırma işlerini yaptıktan sonra, ben, Ahmet Minguzzi ve Doruk isimli şahıs sağ tarafa doğru yürüdük, orada bir duvar vardı. Biz yine tezgah üzerindeki eşyalara bakmaya devam ediyorduk. Ben bir tezgahta bakınıyordum, Ahmet Minguzzi benim sol tarafımdaki bir tezgaha bakıyordu. O sırada B.B. koşarak geldi. Elinde bir cisim vardı. Onunla Ahmet'in bacağına ve göğsüne doğru vuruyordu. Bu hamlelerin 3-4 kez olduğuna şahit oldum. Sonra Ahmet yere düştü. B.B.'nin kaçacağı sırada yanına bir çocuk geldi. Ahmet'in omuz ya da bacak kısmına bir kez vurduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

"Arkası dönükken ona vurmuştu"

SSÇ M.A.D. savcılık ifadesinde, "Ben ve yanımdaki arkadaşlarım B.B.'ye 'boş ver, gidelim gibi' sözler söylüyorduk. Sakinleştirmeye çalışıyorduk. B.B. ise hiçbir şey söylemiyordu. Oradaki tezgahtarlar B.B.'yi tuttukları için bir tarafa gidemiyordu. Daha sonra esnaf onu bırakınca dediğim gibi koşarak 100 metre ilerideki ölen ve yanındaki 2 kişinin arkasından koşarak söz söylemedi. B.B.'nin tezgahtan bıçak aldığını görmedim. Ancak olaydan sonra B.B. bıçağı tezgahtan aldığını söyledi. Sonra bizden yaklaşık 40 metre ileride B.B.'nin bıçakla ölen kişinin bacağına 2 kez vurduğunu gördüm. Yine göğsüne 2-3 kez vurduğunu gördüm. Sonra çocuk yere düştü ve U.B.'de tekme ile kafasına vurduğunu gördüm. Ölen çocukta herhangi bir bıçak görmedim. Ölen kişi zaten arkası dönükken B.B. ona vurmuştu." Dedi.

"Böyle bir olayı beklemiyordum"

Suça sürüklenen çocuk A.Ö. ifadesinde, "Böyle bir olayı beklemiyordum. Ben B.B.'nin ölen çocukla konuşacağını zannediyordum, elinde ben bıçak görmedim. Yumruklama olayının ardından pazar esnafı B.B.'yi sakinleştirmeye çalışıyordu. Hatta bir kişi 'gel çay ısmarlayayım sana' şeklinde söz söylüyordu. B.B. ise o abiye, 'bırak beni, ben gideceğim' diyordu ve B.B. onu tutmaya çalışan kişiden uzaklaşarak koşmaya başladı. Sonra ben pazardan giyim tarafından dışarıya çıkıp pazarın çıkışına vardığımda M.A.D. ile U.B. yanıma geldiler. Ancak onların yanında B.B. yoktu. Ben bu 2 arkadaşa 'eve gideceğim' dedim. Onlar da 'tamam eve gidelim' dedi. Uzunçayır Metrobüsü'ne doğru gittik. Pazar girişinde, B.B.'nin bizi beklediğini gördük. O da bizim yanımıza geldi. Biz B.B.'ye, 'eve gidiyoruz' dedik. O da 'tamam ben de gideyim' dedi. Uzunçayır Metrobüsü'ne gittik" ifadelerini kullandı.

İddianamede, olay günü B.B. ile M.A.D.'nın birlikte oldukları sırada M.A.D.'ın telefonu ile perdeleme yaptığı, B.B.'nin de o sırada profesyonelce tezgah üzerinde bulunan bıçağı aldığı ve B.B.'nin diğer arkadaşlarıyla birlikte maktul ve arkadaşlarını Pazar içerisinde aramaya başladıkları belirtildi. Kamera kayıtlarına göre saat 08.18 sıralarında B.B.'nin maktul Mattıa Ahmet Minguzzi'nin arkasından yaklaşarak yumrukla vurduğu, diğer şüphelilerin bu eyleme engel olmadıkları aksine B.B.'ye destek mahiyetinde müdahaleye hazır bekledikleri, maktulün direncinin kırılması ve B.B.'nin cesaretlendirmesini sağladıkları ifade edildi.

Pazarda bulunan esnafın müdahalesi ile taraflar ayrılıp B.B.'nin sakinleştirilmeye çalışıldığı ve kısa bir süre sonra saat 08.19'da B.B.'nin elinde bulunan bıçak ile birden fırlayarak maktul Mattıa Ahemt Minguzzi'nin yanına gittiği, maktule bıçakla 6 kez vurduğu, U.B.'nin ise olay sırasında maktul Mattıa Ahmet Minguzzi'ye tekme atarak eyleme doğrudan katıldığı aktarıldı. Öte yandan, şüphelilerin cinayetin ardından bindikleri metrobüste gülerek poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı. - İSTANBUL