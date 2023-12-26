 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de cinayet gibi kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de cinayet gibi kaza kamerada

Kadıköy Caddebostan'da otomobilin çarpmasıyla kaldırıma savrulan motosiklet 4 kişiye çarptı. Kazada motosikletin çarptığı 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy\'de cinayet gibi kaza kamerada
26.12.2023 - 22:47,  Güncelleme: 23:03
Abone Ol

Kadıköy'de cinayet gibi kaza kamerada

Kaldırımda yürüyen kadın motosikletin çarpmasıyla hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kadıköy Caddebostan'da otomobilin çarpmasıyla kaldırıma savrulan motosiklet 4 kişiye çarptı. Kazada motosikletin çarptığı 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybederken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy, Caddebostan'da 10 Aralık Pazar günü meydana gelen kazada, otomobilin çarpmasıyla bir motosiklet kaldırıma savrularak 4 kişiye çarptı. Motosikletin çarpmasıyla 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti. Diğer 3 kişi de yaralandı.

Motosikletli serbest bırakılırken otomobil sürücüsü ise tutuklandı. Motosiklet ile otomobilin yarıştığını ve kazanın bu sırada gerçekleştiğini iddia eden Soyyer'in ailesi, iddialarını ispatlamak için iz peşine düştü.

Aile, kazayı net gören güvenlik kamerası olmadığı için görgü tanığı aramaya başlamış ve bunun için de sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Aile, motosiklet sürücüsünün de hatalı olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istedi.

Kaza anı kamerada

Olayın üstünden günler geçtikten sonra kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin sürüklenerek geldiği ve kaldırımdaki 4 kişiye çarptığı görülüyor. Kaldırımdakiler metrelerce sürüklenirken motosikletin arkasından gelen bir otomobil ise yavaşlıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Caddebostan, Motosiklet, Kadıköy, Motosiklet, Tutuklama, Güvenlik, Cinayet, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de cinayet gibi kaza kamerada - Son Dakika


22:49
Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi

Son Dakika
22:49 Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 23:35:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de cinayet gibi kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement