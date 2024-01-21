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Kadıköy'de Değnekçi Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Değnekçi Polis Tarafından Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde bir sokakta park eden araç sürücülerinden ücret isteyen değnekçiyi suçüstü yakaladı. Şahsa 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesi gereğince adli işlem başlatıldı. Ayrıca şahsa 'yaya olarak trafiği tehlikeye düşürmek' maddesinden 690 TL idari para cezası uygulandı.

Kadıköy\'de Değnekçi Polis Tarafından Yakalandı
21.01.2024 - 22:09,
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Kadıköy'de bir sokakta araçlarını park eden sürücülerden para isteyen değnekçi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde yapılan denetimlerde bir sokakta park eden araç sürücülerinden ücret istediği tespit edilen T.D isimli şahıs, bir araç sürücüsünden para aldığı esnada suçüstü yakalandı. Değnekçilik yapan şahıs hakkında 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesi gereğince adli işlem başlatıldı. Şahsa ayrıca 'yaya olarak trafiği tehlikeye düşürmek' maddesinden 690 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Değnekçi Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de Değnekçi Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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