Kadıköy'de Hırsızlık: 1 Milyon TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
Kadıköy'de Hırsızlık: 1 Milyon TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Kadıköy\'de Hırsızlık: 1 Milyon TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
09.03.2026 18:48
Kadıköy'de maskeli hırsızlar bir eve girerek 1 milyon TL değerinde eşyayı çaldı. Şüphelilerden biri yakalandı.

Kadıköy'de bir eve balkon kapısını zorlayarak giren maskeli şahıslar, ev sahibi ve bakıcısını bağlayarak etkisiz hale getirdi. Yatak odasındaki 1 milyon liralık ziynet eşyası ve nakit parayı çalan şüphelilerden biri, yurt dışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı.

Olay, 5 Mart günü saat 05.50 sıralarında Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neriman F.P. (68), bakıcısı M.K. ile birlikte evinin salonunda oturduğu esnada saat 04.30 sıralarında tanımadıkları 2 erkek balkon kapısını zorla açarak içeri girdi. Evde kasa olup olmadığını soran şüpheliler, Neriman F.P. ile M.K.'yı bağlayarak etkisiz hale getirdi. Yatak odasına yönelen şahıslar, odada bulunan kasadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını alarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışmalarda 5 Mart'ta Başakşehir, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da operasyonlar yapıldı. Operasyon sonucu T.A. (35) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 46 bin 900 TL para ile 2 adet altın bileklik ve kolye ele geçirildi. Öte yandan şüpheliyle irtibat halinde olduğu tespit edilen F.A. (25) isimli şahıs ise 8 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yapmaya çalışırken havalimanı görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

