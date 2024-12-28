Kadıköy'de Kumar Baskını: 6 Kişiye Ceza - Son Dakika
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Kadıköy'de Kumar Baskını: 6 Kişiye Ceza

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Kadıköy'de kumar oynatılan derneğe yapılan baskında 6 kişiye toplam 38 bin 550 TL ceza kesildi.

28.12.2024 23:08
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Kadıköy'de 'Teksas Poker' oynanan derneğe baskın

İSTANBUL - Kadıköy'de 'Teksas Pokeri' adlı kumar oyunu oynatılan bir derneğe polis baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 38 bin 550 TL ceza kesilirken iş yeri sorumlusu ve kurpiyer gözaltına alındı.

Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi'nde dernek ruhsatı bulunan bir mekanda kumar oynatıldığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 24 Aralık Salı günü mekana polis tarafından baskın yapıldı. Baskında derneğin adeta bir kumarhaneye çevrildiği ve kumar oyunu için özel masa dizayn edildiği belirlendi. Mekanda bulunan ve hazırladıkları özel masa ile kumar oyununu oynayan 6 şüpheliye Kabahatler kanununun 34. maddesi gereği toplam 38 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca mekanda yapılan aramalarda 408 adet oyun pulu ile 1 deste iskambil kağıdı da ele geçirildi.

İş yeri sorumlusu M.C.Ş. ile kurpiyerlik yapan E.A. ise gerekli yasal işlemlerin devamı için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Kumar Baskını: 6 Kişiye Ceza - Son Dakika

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