Kadıköy'de Tehlikeli Sürücüye 90 Bin Lira Ceza
Kadıköy'de Tehlikeli Sürücüye 90 Bin Lira Ceza

23.03.2026 14:07
Kadıköy'de makas atan sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, ehliyeti alındı ve aracı trafikten men edildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sahil yolunda makas atarken yakalanan sürücü, "Sadece hız yaptım" savunması yaptı. 90 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Kadıköy ilçesi Caddebostan'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, trafik uygulama noktasında durduruldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 90 bin lira ceza kesilirken ehliyetine el konuldu, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kadıköy sahil yolunda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü pahalıya mal olan bir cezayla karşılaştı. İddiaya göre sahil yolunda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Yapılan işlemler kapsamında sürücüye toplam 90 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Ayrıca sürücünün kullandığı otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Durdurulan sürücü ise cezaya itiraz ederek, "Makas atmadım, sadece hız yaptık. Bence ayıp ediyorlar, doğru bulmuyorum. Pendik'ten geliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Advertisement
