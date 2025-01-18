Trafik canavarı 22 yaşındaki genci yaşamında etti: Mahkemeden tepki çeken karar - Son Dakika
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Trafik canavarı 22 yaşındaki genci yaşamında etti: Mahkemeden tepki çeken karar

Trafik canavarı 22 yaşındaki genci yaşamında etti: Mahkemeden tepki çeken karar

İstanbul Kadıköy'de yaşanan bir trafik kazasında 22 yaşındaki Gizem Demirci, M.K.'nın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

18.01.2025 21:00
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İstanbul Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesi'ndeki 50 yaşındaki çocuk doktoru M.K. tarafından kullanılan araç, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarptı.

Çevredeki yurttaşların çağırdığı ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Gizem Demirci, 2 gün boyunca kaldığı yoğun bakımdan çıkamadı.

AİLESİ GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Ablasının yeni evlendiği ve çocuk beklediği öğrenilen Gizem'in annesinin aldığı ölüm haberi sonrasında sinir krizi geçirdiği öğrenilirken; genç kızın cenazesi otopsisi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek.

ŞOFÖR SERBEST

Gizem Demirci'nin ölümüne neden olan M. K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul, 3-sayfa, Kadıköy, Güncel, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafik canavarı 22 yaşındaki genci yaşamında etti: Mahkemeden tepki çeken karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Şener Turan:
    Ülkemizde maalesef adalet kişiye göre işliyor aynısı inşallah o kararı veren hakim ve savcının başına gelir o zaman da aynı kararı verir. 54 2 Yanıtla
  • Erkan Yılmaz:
    arkadaşlar olayın nasıl gerçekleştiğini bilmeden neden adalet yok yada dayısı var parası var diye yorumlar yapıyorsunuz. sürücüler kadar biz yayaların da uyması gereken kurallar var. kimse kimseye çarpmak istemez. 20 8 Yanıtla
  • İsa Uzer:
    ya parası çok dur yada Ankara da dayısı var 18 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah rahmet eylesin 21 0 Yanıtla
  • orhan akyüz:
    adam öldürmenin cezası yok ki boşuna şaşırmayın 18 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    ülkede suç işlemek serbest olduda haberimiz mi yok!? 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kız Alevi mi yurttaş demişsiniz yada bu kanal sahibi mi Alevi admin mi Alevi biz insanlarımıza vatandaş deriz genelde 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Eskiden adama cpma git duvara carpti smdi adama cap duvara capmz oldu 0 0 Yanıtla
  • Coronaci :
    Allah rahmet eylesin . Simdi benim anlamadigim trafik kazasinda sebeb olan cinayetten yargilanmiyosa millet niye birbirini vurup omrunu hapiste curutuyoki hasmin yola ciktiginda carp hapiste yatma bunumu anladim yanlismi anliyorum mahkeme nasil serbest birakiyo anlayan hukukcu arkadaslar aciklama yapabilirmi.???? 0 0 Yanıtla
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