Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu

Kadıköy\'de Uyuşturucu Operasyonu
15.06.2026 12:01
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Motosikletle kaçan 2 şüpheliyi yakalayan polis, operasyonla çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Kadıköy'de polisten kaçmaya çalışan motosikletli 2 şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Şahısların iş yeri ve ikametlerine düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Edinilen bilgiye göre, 6 Haziran'da Kadıköy ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde seyir halindeki bir motosiklet, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan E.T. (47) ve C.B. (24) isimli şahıslar, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 11 parça halinde toplam 33 gram narkotik madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 450 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden E.T.'nin çalıştığı iş yerini tespit edilmesinin ardından adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 363 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 172 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten narkotik ekipleri tarafından söz konusu iş yerinin sahibinin S.Y. (40) olduğu belirlendi. S.Y.'nin Sancaktepe ilçesinde bulunan ikamet adresine gerçekleştirilen baskında ise 208 gram uyuşturucu madde daha ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar genelinde toplamda; 604 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız silah, 4 adet şarjör, 172 adet fişek ve 12 bin 450 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. (24) adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheliler E.T. ve S.Y. ise "TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti)" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun)" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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