Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm - Son Dakika
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Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

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Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda 25 yaşındaki K.A. yurt bahçesinde ölü olarak bulundu. Yurt görevlileri tarafından yerde kanlar içinde bulunan genç kızın cesedi, polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. K.A.'nın kaldığı 5'inci kattaki odada inceleme yapan polis ekipleri, ölüm sebebini araştırıyor.

19.09.2024 14:25
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Olay, sabah saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Volkan sokakta bulunan özel bir Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. İddiaya göre yurt görevlileri yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki K.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cenazenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek yurtta kalanları uzaklaştırdı. Olay Yeri inceleme ekipler K.A.' nın kaldığı odada ve düştüğü yerde çalışma yaptı. Yurtta kalanlar ve çalışanlar gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yurdun olduğu mahallede oturan Turan Meydan, "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm
Kadıköy\'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ceysu:
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