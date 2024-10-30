Kadın, Annesini Korurken Babasını Öldürdü

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Ümraniye'de dehşet: Annesine saldıran babasını bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL - Ümraniye'de 27 yaşındaki kadın, alkollü şekilde eve gelen ve annesine saldırarak bıçakla üzerine yürüyen babasını öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Olay, Ümraniye Dumlupınar Mahallesi'nde 26 Ekim 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü şekilde gelen Atalay A.ile karısı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşine saldıran Atalay A. eline aldığı bıçakla eşinin üzerine yürüdü. Bu sırada araya girmesiyle yere düşen bıçağı alan kızları Ayşe A., babası Atalay A.'yı bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Atalay A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe A., olay günü alkollü olan ve annesi S.A. ile tartışan babasını, elinde bıçakla annesine yöneldiğini görmesi üzerine bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.