Kırşehir'de işlediği kadın cinayeti nedeniyle 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs Kocaeli'de yakalanarak cezaevine gönderildi.
17 Temmuz 2022 tarihinde Kırşehir'de işlenen kadına karşı kasten öldürme suçu nedeniyle hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. (45), 2 Haziran günü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.
Ş.D., aynı gün çıkarıldığı Gebze Adliyesince tutuklanarak Kandıra Cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadın Cinayeti Zanlısı Kocaeli'nde Yakalandı - Son Dakika
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