Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
31.05.2026 17:28
Elazığ'da eşi tarafından vurulan Derya Ç., Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'da eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın, memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Elazığ'ın Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Ç., yurt dışı görevinden izne geldiği Elazığ'da, eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., tabancayla eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde Derya Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Murat Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Derya Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen cenaze, memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesine getirildi.

Bir çocuk annesi Derya Ç., ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında defnedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Malatya, Cinayet, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

