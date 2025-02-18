Kadın Hırsızlar Avcılar'da Yakalandı

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Avcılar'da girdikleri evlerden döviz ve ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da girdikleri evlerden 30 bin dolar ve 2 Milyon 340 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşya çalan kadın hırsızlar yakalandı.

Olay, 14. Ocak 2025 günü Avcılar İlçesi Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesine giren şahıs 30 bin dolar çaldı. Aynı mahallede 04. Şubat günü bir eve giren hırsız toplam 2 Milyon 340 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşyaları ve nakit para ile Smıth Wesson Marka tabanca çalarak kaçtı. Hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kimlik bilgilerini tespit ettikleri Sultan D. ile Sibel D. isimli kadın şahısları 15 Şubat tarihinde Esenyurt'ta yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Bakırköy Kadın Cezaevine teslim edildi.