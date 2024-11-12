Kadın Ölümüne Neden Olan Sürücü Serbest - Son Dakika
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Kadın Ölümüne Neden Olan Sürücü Serbest

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Mersin'de bir kadının ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

12.11.2024 14:23
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Kadının ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest kaldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kadının ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest kaldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaza, önceki gün Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki Volkswagen polo marka 06 EKS 479 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak kaldırımda yaya olarak giden Emel Özdemir'e çarptı, ardından da dinlenme parkına girerek çöp konteynerleri ve refüje vurarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın çarptığı Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Görüntülerde otomobilin ana yolda hız savrularak gelme anları ile kaldırımda yürüyen kadına çarpması yer almıştı.

Kaza sonrası sürücü E.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen sürücünün mahkemeden adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Erdemli, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Son Dakika

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