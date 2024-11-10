Kadın, otoyolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu Hendek geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Çetin'e (30) E.P. idaresindeki 34 KTH 936 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında Çetin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde duran trafik, yaklaşık 3 saat sonra normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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