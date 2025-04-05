Kadın Sürücü Kazada Panik Yaşadı

Kazaya karışan sürücü panik yaşadı, arabadan inmek istemedi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 1 kişinin hafif yaralandığı kazada, kadın sürücü panik yaşayarak arabadan inmek istemedi.
Merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcoğlu Caddesi'nde 33 YD 522 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 21 ACR 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. 21 ACR 300 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, kaza nedeniyle geçirdiği panikle arabandan inmek istemedi. Otomobiller polis kontrolünde yoldan çekildi.
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