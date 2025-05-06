Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, İl Müftüsü Selami Aydın ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, Trabzon'da kadınların korunması ve güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekerek "2024 yılında 213 kadın ve çocuk kadın konukevlerinde misafir edildi. 2025'in ilk beş ayında ise 66 kişi bu hizmetten faydalandı. Bu veriler, kurumlarımızın sahadaki etkinliğini ortaya koyuyor" dedi.

Kadına yönelik şiddetle ilgili başvuruların ALO 183 ve CİMER üzerinden de alındığını belirten Vali Yıldırım, 2025 yılı içinde bu hatlara sırasıyla 10 ve 2 başvuru yapıldığının bilgisini verdi. Yıldırım, "2024'te 2 bin 383 uzaklaştırma kararı, 2025'te ise bugüne kadar 809 karar alındı. Koruyucu tedbirler, konukevleri hizmetleri ve danışmanlık destekleri de etkin şekilde uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine de değinen Yıldırım, 2024'te 130 seminerle yaklaşık 38 bin kişiye ulaşıldığını, bu yıl ise şimdiye kadar 22 eğitim gerçekleştirildiğini ve binin üzerinde katılımcıya bilgi verildiğini kaydetti.

Trabzon'daki iki kadın konukevinin hem güvenlik hem de sosyal destek anlamında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Vali Yıldırım, kadınların yeni bir başlangıç yapabilmeleri için iş ve eğitim imkanlarının da sağlandığını belirtti.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve kurumlar arası iş birliğini artırmaya yönelik öneriler istişare edildi. - TRABZON