Kadının ölümünde gözaltına alınan görümce tutuklandı

24 yaşındaki kadının av tüfeği ile kendini vurduğu olayda yeni gelişme

Kadının öldüğü olayda gözaltına alınan 7 kişiden biri olan görümce tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aile üyeleri ile oturdukları esnada bir anda yan odaya giderek ateşlediği av tüfeği ile intihar eden ve hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç kadının ölümünde gözaltına alınan 6 aile üyesinden biri olan görümce çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 10 Ocak ta Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaye Solmaz isimli kadın, kocası ve aile üyeleri ile evlerinin salonunda oturdukları esnada evin diğer odasına geçip av tüfeğini karnına dayayarak ateş etti. Solmaz'ı kanlar içinde gören aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Solmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Aile üyelerinden şok itiraf!

Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde A.T., R.T., R.T., A.T., G.T., S.A. ve H.D., isimli aile üyeleri gözaltına alındı. Gözaltındaki şahısların iddiaya göre ifadelerinde, A.T.'nin Solmaz'ın yan odaya geçtikten sonra yanına gittiğini ve ardından silah sesi duyduklarını belirtti. Aile üyeleri ayrıca odaya girdiklerinde ve tüfeği A.T.'nin elinde gördüklerini ve Solmaz'ın kendisini vurduğunu söyleyerek yardım istediğini söylediğini belirtiler. Savcılık sorgusunun ardından R.T., R.T., A.T., G.T., S.A. ve H.D., serbest bırakılırken, A.T., ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.