 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadının ölümünde gözaltına alınan görümce tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadının ölümünde gözaltına alınan görümce tutuklandı

Afyonkarahisar'da aile üyeleriyle oturdukları esnada av tüfeğiyle intihar eden 24 yaşındaki genç kadının ölümünde gözaltına alınan görümce, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer aile üyeleri ise serbest bırakıldı.

16.01.2024 - 13:18,  Güncelleme: 13:47
Abone Ol

24 yaşındaki kadının av tüfeği ile kendini vurduğu olayda yeni gelişme

Kadının öldüğü olayda gözaltına alınan 7 kişiden biri olan görümce tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aile üyeleri ile oturdukları esnada bir anda yan odaya giderek ateşlediği av tüfeği ile intihar eden ve hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç kadının ölümünde gözaltına alınan 6 aile üyesinden biri olan görümce çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 10 Ocak ta Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaye Solmaz isimli kadın, kocası ve aile üyeleri ile evlerinin salonunda oturdukları esnada evin diğer odasına geçip av tüfeğini karnına dayayarak ateş etti. Solmaz'ı kanlar içinde gören aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Solmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Aile üyelerinden şok itiraf!

Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde A.T., R.T., R.T., A.T., G.T., S.A. ve H.D., isimli aile üyeleri gözaltına alındı. Gözaltındaki şahısların iddiaya göre ifadelerinde, A.T.'nin Solmaz'ın yan odaya geçtikten sonra yanına gittiğini ve ardından silah sesi duyduklarını belirtti. Aile üyeleri ayrıca odaya girdiklerinde ve tüfeği A.T.'nin elinde gördüklerini ve Solmaz'ın kendisini vurduğunu söyleyerek yardım istediğini söylediğini belirtiler. Savcılık sorgusunun ardından R.T., R.T., A.T., G.T., S.A. ve H.D., serbest bırakılırken, A.T., ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadının ölümünde gözaltına alınan görümce tutuklandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadının ölümünde gözaltına alınan görümce tutuklandı - Son Dakika


14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23
Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi

Son Dakika
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
12:51 İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:25:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kadının ölümünde gözaltına alınan görümce tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement