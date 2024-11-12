Kadınla Tartışan Adam Yumrukla Yere Devirdi - Son Dakika
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Kadınla Tartışan Adam Yumrukla Yere Devirdi

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Kayseri'de bir adam tartıştığı kadını tek yumrukla yere serdi, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

12.11.2024 12:01  Güncelleme: 12:33
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Olay, Kayseri'de öğle saatlerinde Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'nda bulunan bir binada meydana geldi. Eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde İsmail G.'nin, Hatice D.'ye yumruk attığı ve yere düşürdüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kadınla Tartışan Adam Yumrukla Yere Devirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadınla Tartışan Adam Yumrukla Yere Devirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet Yildiz:
    Tartışma ne olursa olsun bi kadına böyle yumruk atan adam değil-dir 18 5 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    Başlığı atan ya göz doktoruna yada ilk okula gitsin :))) 0 0 Yanıtla
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