Kızılay yöneticisi Arif Koç, sosyal medyada kadınlara hakaret eden paylaşımları nedeniyle görevden alındı - Son Dakika
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Kızılay yöneticisi Arif Koç, sosyal medyada kadınlara hakaret eden paylaşımları nedeniyle görevden alındı

Kızılay yöneticisi Arif Koç, sosyal medyada kadınlara hakaret eden paylaşımları nedeniyle görevden alındı

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç'un, Karabük Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencileri ve Fenerbahçe'yi hedef alan hakaret dolu paylaşımları ortaya çıktı. Koç'un sosyal medya hesabı kapatıldı ve Kızılay tarafından görevden alındığı açıklandı.

23.03.2024 21:53  Güncelleme: 21:59
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Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç'un, sosyal medya hesabından hem Karabük Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencileri hem de Fenerbahçe'yi hedef alan paylaşımları ortaya çıktı. "Zinacı şerefsizler" ifadelerin kullanan Koç hesabını kapattı. Kızılay, Arif Koç'un görevden el çektirildiğini açıkladı.

"AİLELERİNİZİN YÜZÜNE BAKAMAYIN ZİNACI ŞEREFSİZLER"

Yaklaşık 12 bin yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğü Karabük Üniversitesi'nde Afrika uyruklu öğrencilerin Türk öğrenci sayısından fazla olduğu ve bu öğrencilerin diğerlerine HPV ve HIV bulaştırdığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı Konu hakkında binlerce yorum yapılırken Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç'un da konuyla ilgili bir tweet attığı ortaya çıktı. Koç, "Karabük'te okuyan ve HIV kapan kızlar bu gönderiyi okuyorsanız eğer beter olun ailenizin yüzüne bakamayın zinacı şerefsizler" ifadelerini kullandı.

Kadınları hedef alan Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç, görevden alındı

BU İLK HAKARETİ DEĞİL

Koç'un sosyal medya hesabından yaptığı hakaret dolu tek paylaşım bu değil. Bir taraftarın Trabzonspor-Fenerbahçe maçından önce attığı tweetin altına "Gidiş dönüş biletin benden. Git Trabzon'da d aynısını yapsana yiğitsen eğer. O anandan ... yerin tam tersi istikametine .... mı seni dene hele bakalım." yazdığı görüldü. Gelen tepkiler üzerine Arif Koç önce sosyal medya hesabını gizli moda alarak ismini değiştirdi. Daha sonra ise hesabını kapattı.

Kadınları hedef alan Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç, görevden alındı

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

BirGün'e yapılan açıklamada, Koç'un bir Kızılay şubesinde yedek yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Söz konusu şahsın yazdıkları kesinlikle Kızılay ilkeleri ile bağdaşmayan ifadelerdir. Paylaşımı üzerine derhal inceleme başlatılmış olup süreç sona erene kadar görevden el çektirilmiştir.

Kadınları hedef alan Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç, görevden alındı

NE OLMUŞTU?

Instagram'daki "Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası" isimli hesapta Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kadın öğrencilerin paylaşımları gündem oldu. Mesajlarda, öğrencilerin bazılarının HPV, bazılarının da HIV şüphesiyle hastaneye gittiği ileri sürüldü. Söz konusu paylaşımlar yayılırken Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu. Karabük Üniversitesi de açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe, Kızılay, Karabük, Sosyal Medya, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızılay yöneticisi Arif Koç, sosyal medyada kadınlara hakaret eden paylaşımları nedeniyle görevden alındı - Son Dakika

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21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, sosyal medyada kadınlara hakaret eden paylaşımları nedeniyle görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, sosyal medyada kadınlara hakaret eden paylaşımları nedeniyle görevden alındı
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SON DAKİKA: Kızılay yöneticisi Arif Koç, sosyal medyada kadınlara hakaret eden paylaşımları nedeniyle görevden alındı - Son Dakika
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