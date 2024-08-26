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Kadınların birbirine girdiği kavga kamerada

BURSA - Bursa'da iki gurup kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Tarafların birbirlerine girdiği anlar kameraya anbean yansıdı.

Merkez, Yıldırım ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde iki gurup kadın arasında henüz bilinmeyen bir neden sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraftalar birbirlerine tekme tokat girmeye başladı. O anlar kameraya yansırken, tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.