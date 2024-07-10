Kadirli\'de Kaybolan Necip Erbaş Ölü Olarak Bulundu

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 gün önce evinden ayrılan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Necip Erbaş, Kadirli Andırın yolu, Yenigün köyü yakınlarında ölü olarak bulundu. Erbaş'ın kaybolmadan önce en son bir yakınına telefonda "Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

Kadirli ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Necip Erbaş, kaybolduktan 4 gün sonra ölü olarak bulundu. İddiaya göre bir tanıdığı tarafından 30 bin lira dolandırılan Necip Erbaş, telefon ile görüştüğü bir yakınına, Kadirli şehir çıkışında, Yenigün köyü yakınlarında ormanlık bir alanda olduğunu söyleyerek, "Hakkınızı helal edin" dedi ve o andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yapılan çalışmalar neticesinde Necip Erbaş'ın cansız bedeni Kadirli Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında bulundu. Erbaş'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince soruşturma devam ediyor. - OSMANİYE