Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
14.06.2026 20:11  Güncelleme: 20:16
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarladığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesine bağlı Çiğdemli Köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan H.İ.K., itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İnceleme, Jandarma, Osmaniye, Kadirli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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