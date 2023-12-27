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Kafedeki kan donduran cinayet kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kafede meydana gelen ve silahın da ateşlendiği kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ergene'de bir kafede yaşanan silahlı kavgada G.K. isimli kişinin tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak şüpheli R.E. ile arkadaşı M.K. gözaltına alındı.
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