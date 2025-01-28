Kağıthane'de Araç Yangınına Vatandaş Müdahalesi - Son Dakika
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Kağıthane'de Araç Yangınına Vatandaş Müdahalesi

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki araçta çıkan yangına vatandaşlar hızla müdahale etti.

28.01.2025 20:23
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Kağıthane'de yanan araca vatandaşlar müdahale etti

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı. Alevler içinde kalan araca vatandaşlar müdahale etti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki araçta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sarıca kontrolündeki 34 E 1985 plakalı Mercedes marka araç seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle arıza çıktı. Aracı yol kenarına park eden Sarıca, kontrol ettiği sırada birden alevler yükselmeye başladı. Sürücü, paniklerken diğer sürücüler bir yandan itfaiyeye haber verip, araca yangın tüpüyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yanan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

O anlar cep telefonu kamerasında

Araçta çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, araçtan çıkan alevler ve vatandaşların yangın tüpüyle müdahale ettiği gözüküyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Araç Yangınına Vatandaş Müdahalesi - Son Dakika

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