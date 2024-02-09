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Kağıthane'de bir depoda yangın çıktı, faciadan dönüldü

Arkasında ağaçlık alan bulunan depodaki yangın büyümeden söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul'da yakınında orman bulunan ve kısa süre önce meyve deposu olarak kullanılan tek katlı binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Deponun önündeki oksijen tüplerinin patlamamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın 11.30 sıralarında Kağıthane Kemerburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kısa süre sonra meyvelerin depolandığı tek katlı binada iddiaya göre elektrik panosundaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakınında orman bulunan depodaki yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla daha fazla büyümeden söndürüldü. Ola yerindeki oksijen tüplerinin patlamamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Depo ve içindeki meyveler ise zarar görürken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.