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Kağıthane'de eski sevgili kavgası: Bir şahıs erkek arkadaşını silahla vurdu - Son Dakika
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Kağıthane'de eski sevgili kavgası: Bir şahıs erkek arkadaşını silahla vurdu

Kağıthane'de bir şahıs, eski sevgilisinin erkek arkadaşını kaldırımda yürüdükleri sırada silahla bacaklarından vurdu. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini tespit etti ve peşine düştü.

Kağıthane\'de eski sevgili kavgası: Bir şahıs erkek arkadaşını silahla vurdu
03.01.2024 - 15:17,  Güncelleme: 15:26
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Kağıthane'de bir şahıs eski sevgilisinin erkek arkadaşını, kaldırımda yürüdükleri esnada silahla bacaklarından vurdu. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.45 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür T. isimli genç, bir süre önce kız arkadaşından ayrıldı. Bu süreçte şahsın kız arkadaşı, Mahmut C. ile sevgili oldu. Bunu öğrenen Özgür T., Mahmut C.'yi arayarak görüşmek istediğini söyledi. Cadde üstünde buluşan ikili bir süre kaldırımda yürümeye başladı. O esnada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda silahını çeken Özgür T., Mahmut C.'ye tabanca işe ateş açarak bacaklarından yaraladı.

Eski sevgilisi kavgasında bacaklarından vuruldu

Olayın ardından kendisini bekleyen motosiklete binen Özgür T. uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan genci yerde kanlar içerisinde gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki bacağından da vurulan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"Belinden silahı çıkardı ve ayaklarına iki el ateş etti"

Olayla ilgili konuşan Ferdi Aktaş, "Olay cumartesi günü saat 15.45 sıralarında gerçekleşti. Ben cenaze için buraya geldim. O esnada iki el silah sesi duydum. Aramızda 50 metre vardı. Geldiğimde arkadaş iki bacağından vurulmuş şekilde yerde yatıyordu. Karşıda eczacı vardı. O gelip pansuman yaptı. Ambulans erkenden geldi ve arkadaşı alarak gitti. Kimse neden olduğunu bilmiyor. İkisi beraber yürüyorlardı ve önümden geçtiler. Normal konuşuyorlardı, birisi kaldırımdan aşağı indi. Belinden silahı çıkardı ve ayaklarına iki el ateş etti. Karşıda da motosikleti vardı. Olaydan sonra motosiklete binerek gitti" dedi.

Polis saldırganın kimliğini tespit etti

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaralı gencin ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın Özgür T. olduğu tespit edildi. Saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de eski sevgili kavgası: Bir şahıs erkek arkadaşını silahla vurdu - Son Dakika


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