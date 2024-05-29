Kağıthane'de Kadın Sürücü Vitesleri Karıştırıp Kaza Yaptı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kadın Sürücü Vitesleri Karıştırıp Kaza Yaptı

Kağıthane\'de Kadın Sürücü Vitesleri Karıştırıp Kaza Yaptı

Kağıthane'de bir kadın sürücü, vitesleri karıştırarak gaza basınca araçla bariyerleri kırarak 4 metreden aşağıya düşüp takla attı. Hafif yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda çıkartılan kadının kardeşi ise gözyaşlarına boğuldu.

29.05.2024 15:05
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Kağıthane'de kadın sürücü vitesleri karıştırıp gaza asılınca araçla bariyerleri kırarak 4 metreden aşağıya düşüp takla attı. Vatandaşlar tarafından çıkartılan kadının kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Hafif yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde dışarıya çıkan Fatma Yıldız (41), park halinde olan 34 HVR 222 plakalı otomatik vitesli otomobiline bindi. Ardından otomobili çalıştıran kadın vitesi karıştırıp geri yerine ileriye takınca, bariyerleri kırıp araçla 4 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Vitesleri karıştırınca aşağıya düşüp takla attı

Kaza sonucu takla atarak ters dönen aracın içerisinde Yıldız, sesleri duyan vatandaşlar tarafından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kız kardeş gözyaşlarına boğuldu

Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı duyan kız kardeşi Çınar Y., gözyaşlarına boğuldu. Mahalleli tarafından teselli edilen kadın ardından evine götürüldü. Kazayı gören bazı komşular ise adeta şoke oldu. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında araç çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kırılan bariyerlere ise itfaiye ekipleri, emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

"Gideceğim diye yanlışlıkla gaza basmış"

Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini, "Kadın sürücü gideceğim diye yanlışlıkla gaza basmış. Arka arkaya düşmüş. Ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Şeritle önlem aldılar. Kadının yüzü şişmişti, ambulans alıp götürmüş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Kadın Sürücü Vitesleri Karıştırıp Kaza Yaptı - Son Dakika

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