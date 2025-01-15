Kağıthane'de Kaza: Otomobil Ters Döndü!

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Kağıthane'de tümsekten geçerken araçlara çarpan otomobil ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada

Başından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de hızla giden sürücü, tümsekten geçtiği sırada kontrolü kaybedip park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü, başından yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 LCH 18 plakalı otomobiliyle hız yapan Bülent Karataş, tümsekten geçtiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.

Araç içinde sıkıştı

Karataş araçta sıkışırken, çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerini çalışmasıyla çıkartılan Karataş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralandığı öğrenilen Karataş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli geldiği görülen otomobil, tümsekten geçtiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarparak ters döndü. Görüntülerde sesleri duyan vatandaşların dışarıya çıkarak koştuğu da kameraya yansıyor.