Kağıthane'de köpeklere saldıran 'Gri Aslan' lakaplı kedi kamerada: Esnafı canından bezdirdi - Son Dakika
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Kağıthane'de köpeklere saldıran 'Gri Aslan' lakaplı kedi kamerada: Esnafı canından bezdirdi

Kağıthane Çağlayan'da yaklaşık 2 senedir kaldırımda duran bir kedi, yoldan geçen köpeklere saldırarak esnafı ve sahiplerini panik yaşattı. Kedinin hamile olduğu anlaşılınca esnaf tarafından doğum yapması için götürüldü ve sağlıklı 3 yavru kedi dünyaya getirdi. Esnaf, kedinin köpekleri korumak için saldırdığını belirtti ve kediye 'Gri Aslan' lakabını taktı.

25.07.2024 00:39
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Kağıthane'de köpeklere saldıran "Gri Aslan" lakaplı kedi kamerada: Esnafı canından bezdirdi

Çağlayan'da kaldırımda duran bir kedi yoldan geçen köpeklere saldırdı

Güçlükle kediden kurtarılan köpekler ve sahipleri panik yaşadı

İSTANBUL - Çağlayan'da cadde üzerindeki kaldırımda duran "Gri Aslan" lakaplı bir kedi, yoldan geçen köpeklere saldırdı. Kediden güçlükle kurtarılan köpekler ve sahipleri panik yaşadı. Vatandaşların canından bezdiği kedi doğum yapması için götürülünce esnaf rahat bir nefes aldı.

Kağıthane Çağlayan'da yaklaşık 2 senedir kaldırımda duran bir kedi vatandaşları adeta canından bezdirdi. Esnaf tarafından "Gri Aslan" lakabı konulan kedi, yoldan geçen köpeklere saldırdı. Zaman zaman vatandaşlara da saldıran kedi, hem köpeklere hem de sahiplerine korku dolu anlar yaşattı. Kimsenin yaklaşamadığı kedinin hamile olduğu anlaşıldı. Geçtiğimiz günlerde doğum yapması için esnaf tarafından kaldırımdan götürülen kedi, sağlık 3 yavru kedi doğurdu. Esnaf ve vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

"Köpek gördüğü zaman saldırıyor"

Yaşananlarla ilgili konuşan esnaf Hasan Bilgi, "O kedi buranın bir nevi bekçisi. Bizim ona verdiğimiz emeğin karşılığını herkese gösteriyor. Burada hayvanı beslediğimiz için hayvan da burada yavru doğurduğu zaman etrafı kolaçan ediyor. Yani insanlara sadıktır ama köpek gördüğü zaman ister istemez yavrusunu korumaya çalışıyor. İki üç senedir bu durum devam ediyor. Mesela süs köpekleri yerde olduğu zaman saldırıyor, sahipleri buraya geldiği zaman süs köpeklerini kucağına alıyor. Diğer büyük köpekler onun hışmına uğruyor. Şuan yavruları var. Biz evde şuan onlara bakıyoruz" dedi.

"Biz ona Çağlayan'ın 'Gri Aslanı' diyoruz"

Bilgi, "Yavruları büyüdü hepsini ilana verdik onları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Üç tane yavrusu var. Biri anne diğeri de baba kopyası diğeri de karışık çıkmış. Kendimizin de evde ekstra hayvanlarımız var. Daha önce böyle bir şey yaşamadık ama görüyorduk. Kedilerin içinde de anne içgüdüsü olduğu için ister istemez yavrularını ve alanı korumaya çalışıyor. Biz ona Çağlayan'ın 'Gri Aslanı' diyoruz. Gri Aslan dediğimiz zaman bölgede ki esnafların çoğu tanıyor. İnsanlara asla bir zararı yok. Bu bölgede nerede ne varsa o hepsini bilir bizden iyi bilir yani" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de köpeklere saldıran 'Gri Aslan' lakaplı kedi kamerada: Esnafı canından bezdirdi - Son Dakika

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