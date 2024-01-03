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Kağıthane'de motosikletli kurye fırtınada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kağıthane'de motosikletli kurye fırtınada hayatını kaybetti

Kağıthane 4. Levent semtinde seyir halinde olan 20 yaşındaki motosikletli kuryenin çıkan fırtınada, BEDAŞ'a ait aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Olay sonrası kurye ağır yaralanırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Direğin düzeltildiği ve ağaca sabitlendiği görüldü.

Kağıthane\'de motosikletli kurye fırtınada hayatını kaybetti
03.01.2024 - 10:27,
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Kağıthane 4. Levent'te seyir halinde olan 20 yaşındaki motosikletli kuryenin çıkan fırtınada, BEDAŞ'a ait aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kağıthane 4. Levent semti Emniyetevler Mahallesi'nde geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen olayda gece saatlerinde yoğun yağış ve fırtına devam ettiği esnada 20 yaşındaki Muhammed Ela, cadde üzerindeki seyretmeye başlamıştı. Genç kurye tam yanından geçtiği esnada yerinden sökülen BEDAŞ'a ait aydınlatma direği kuryenin üzerine devrilmişti. Akıl almaz olay sonucu kurye ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti.

Aydınlatma direği üstüne devrilip ölmüştü

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kuryeyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe semtindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahaleler rağmen hayatını kaybetmişti. Yaşanan o akıl almaz kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, direğin devrildiği ve kuryenin yere savrulduğu, direkte reklam panosunun ise düştüğü görülüyor.

Direk düzeltilip halatla ağaca sabitlenmişti

Akıl almaz olay sonrası polis çalışma başlatırken, devrilen direğin ise ilgili ekipler tarafından düzeltildiği ve itfaiye ekipleri tarafından da halatlarla bir ağaca sabitlendiğini görülmüştü. Direğin daha sonra yerinden tamamen söküldüğü ortaya çıktı. Alibeyköy Gasilhanesi'nden cenazesi alınan genç, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de motosikletli kurye fırtınada hayatını kaybetti - Son Dakika


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