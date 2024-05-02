Kağıthane\'de Polis Memurunu Çarparak Şehit Eden Sanığa Müebbet Hapis Cezası Talebi

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Kağıthane'de yol uygulaması yapan polis memurunun 'dur' ihtarına uymadığı ve kullandığı motosikletiyle polis memuruna çarparak şehit ettiği iddia edilen sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 'olası kastla kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasını talep etti.

Kağıthane'de 15 Temmuz 2023'de yol uygulaması yapan polis memuru Alp Efe Bekit'in 'dur' ihtarını görmesine rağmen durmadığı ve motosikleti üzerine sürüp çarparak şehit ettiği iddia edilen sanık Osman Boyraz'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Boyraz, şehit polis memurunun müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı polis memurları da izleyici olarak katıldı.

"Benim eşim şehit bir polis, buna saygı duyulmasını istiyorum"

Duruşmada beyanda bulunan şehit Bekit'in eşi Ezgi Bekit, sanığın tüm kusurları kabul ettiğini ifade ederek, "Sanık hız sınırını aştığını kendi söyledi. Eşimin motorun önüne atlamış gibi savunma yapıyorlar. Benim eşim şehit bir polis, buna saygı duyulmasını istiyorum. Ben de şehit bir polisin eşiyim. Buna da saygı duyulmasını rica etmiyorum, istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ölmemek için öldürdü"

Duruşmada şehit Bekit'in annesi Hülya Bekit ise ifadesinde, sanık için "Ölmemek için öldürdü" ifadelerini kullandı.

Duruşmada beyanların alındığı sırada şehit polis memurunun eşi zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Sanığın kaçma eğiliminde olduğunu fark ederek kavşağı kapatmaya çalıştıkları belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Osman Boyraz'ın kullandığı motosiklet ile standart dışı gürültü yaparak, yolun sağ kısmından yol üzerindeki görevlilere doğru geldiğini, polislerin fark etmesi üzerine yolun sonuna doğru sanığın yönünü değiştirdiğini, polislerin ise sanığın kaçma eğiliminde olduğunu fark ederek kavşağı kapatmaya, yüksek sesle 'dur' ikazında bulunmaya çalıştıklarını aktardı. Hazırlanan mütalaada, sanığın yavaşlaması gerektiği halde, hızını arttırarak kavşağa süratle girdiği, yolun sol kısmında bulunan polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak yaralanmasına sebep olduğu, Bekit'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Trafik kaza tespit tutanağı ve Adli Tıp Kurumu, Trafik İhtisas Dairesi raporuna da yer verilen mütalaada, şehit polis memuru Bekit'in olayda kusursuz olduğu, sanık Boyraz'ın ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

Müebbet hapis cezası talebi

Açıklanan mütalaada, sanığın 'olası kastla kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"Benim hatam var ancak şehit polis memurunun da hatası var"

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Boyraz "Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim ne kadar suçum varsa şehit polisin de o kadar suçu vardır. Bana silah çekmeye çalıştı. Yaya geçidinde çevirme yapıldığını hiç görmedim. Dubalar yoktu. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Benim hatam var ancak şehit polis memurunun da hatası var" dedi.

Sanığın ailesi ve polis arasında tartışma yaşandı

Sanığın savunması sırasında salonda müşteki aile ve sanığın ailesi arasında tartışma yaşandı. Sanığın ailesi müştekiye ve polislere yönelik söylemlerde bulunması üzerine salonda seyirci olarak bulunan bir polis memuru aileye tepki gösterdi ve tartışma yaşandı. Olay üzerine Cumhuriyet Savcısı seyircileri salondan çıkardı. Sanığın savunması sırasında salonda bulunan izleyiciler arasında sözlü münakaşa yaşandı. Bunun üzerine duruşma Savcısı tüm izleyicileri duruşma düzenini bozdukları için salonun dışarısına çıkardı. Duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesini talep etti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Boyraz'ın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ehliyetsiz olan şüpheli Osman Boyraz'ın olay günü yol uygulaması yapan polis ekiplerinden kaçmak amacıyla ilk etapta sol şeritten sağ şeride geçtiği, daha sonra maktul polis memuru Alp Efe Bekit'in dur ihtarını görmesine rağmen motosikletinin hızını azaltmadığı aksine arttırarak maktulün üzerine doğru sürerek çarptığı ve öldürdüğü kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Osman Boyraz'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL