Kağıthane'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Kağıthane\'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Hızlı giden otomobil tümsekten geçerken kontrolden çıktı, park halindeki araçlara çarptı. Sürücü yaralı.

14.01.2025 14:42
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Kağıthane'de hızla giden sürücü, tümsekten geçtiği sırada kontrolü kaybedip park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü, başından yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 LCH 18 plakalı otomobiliyle hız yapan Bülent Karataş, tümsekten geçtiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.

Araç içinde sıkıştı

Karataş araçta sıkışırken, çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılan Karataş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralandığı öğrenilen Karataş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin tümsekten geçtiği sırada kontrolden çıkıp park halindeki 2 araca çarparak ters dönmesi ardından da vatandaşların yardıma koştuğu anlar anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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