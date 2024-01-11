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Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Kağıthane'de polis ekipleri iki adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, tütün ile karıştırılmış uyuşturucu madde, Am-2201 maddesi, ruhsatsız tabanca ve diğer malzemeler ele geçirildi. Tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane\'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
11.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:17
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Kağıthane'de polis ekipleri iki adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Kağıthane'de iki ayrı adreste uyuşturucu madde imal edilerek, ticaretinin gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler, adreslerin çevresinde güvenlik önlemi alarak operasyon düzenledi. 5 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8,27 kilogram tütün ile karıştırılmış uyuşturucu madde, 28 gram Am-2201 maddesi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 2 balistik yelek, 405 gram marihuana, 35 gram line kokain ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, sirke, gaz yağı ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheliden E.Y. ve C.S. isimli şahıslar emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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