Kağıthane\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de, bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, uyuşturucu ve esrar maddeyi ele geçirdi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19 Temmuz tarihinde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, M.U. isimli şüpheli, bir iş yeri önünde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde arama yapan polis, 57 gram uyuşturucu ile 1.13 gram esrar maddesi buldu. Şüpheli M.U.'nun ikamet adresinde de arama yapan ekipler, yüklü miktarda çeşitli uyuşturucu madde, 400 Euro, 200 dolar ve 30 bin nakit para ile 1 adet hassas teraziyi de ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL