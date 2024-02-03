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Kağızman'da cinayetin sırrı çözüldü: 13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayetine kurban gitti - Son Dakika
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Kağızman'da cinayetin sırrı çözüldü: 13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayetine kurban gitti

Kağızman\'da cinayetin sırrı çözüldü: 13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayetine kurban gitti

Kağızman'da 3 yıl önce evlerinde ruhsatsız tabanca ile başından vurulan ve intihar ettiği ileri sürülen kız çocuğu B.K.'nin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıkarken, baba ile ağabeyi ise tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, JASAT personelinden oluşan müşterek özel ekip kuruldu. Dosya kapsamındaki delillerin yeniden incelenmesi ve elde edilen yeni bilgilerin değerlendirildi. Bunun üzerine B.K.'nin babası M.K. (65), annesi F.K. (59), kardeşleri İ.K. ve B.K. gözaltına alındı. Gözaltındaki aile, ilk başta kızlarının intihar ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra, verilen ifadelerde B.K.'nin ailenin aldığı kararla 'namus meselesi' bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede zanlılardan baba M.K. ve ağabeyi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne F.K. ve ağabeyi M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.02.2024 22:42  Güncelleme: 22:53
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Kağızman'da cinayetin sırrı çözüldü

13 yaşındaki kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı: Baba ve ağabeyi tutuklandı

KARS - Kağızman'da 3 yıl önce evlerinde ruhsatsız tabanca ile başından vurulan ve intihar ettiği ileri sürülen kız çocuğu B.K.'nin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıkarken, baba ile ağabeyi ise tutuklandı.

Olay, 21 Aralık 2021'de Kars'ın Kağızman ilçesi Karabağ köyünde meydana geldi. B.K.'nin evde bulunan ruhsatsız tabanca ile kendini başından vurduğu ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, B.K.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. B.K.'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, B.K.'nin intihar ettiğini ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, JASAT personelinden oluşan müşterek özel ekip kuruldu. Dosya kapsamındaki delillerin yeniden incelenmesi ve elde edilen yeni bilgilerin değerlendirildi.

Bunun üzerine B.K.'nin babası M.K. (65), annesi F.K. (59), kardeşleri İ.K. ve B.K. gözaltına alındı. Gözaltındaki aile, ilk başta kızlarının intihar ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra, verilen ifadelerde B.K.'nin ailenin aldığı kararla 'namus meselesi' bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede zanlılardan baba M.K. ve ağabeyi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne F.K. ve ağabeyi M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağızman'da cinayetin sırrı çözüldü: 13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayetine kurban gitti - Son Dakika


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