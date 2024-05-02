Kağızman'da Silahlı Kavga: 8 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kağızman'da Silahlı Kavga: 8 Kişi Tutuklandı

Kağızman\'da Silahlı Kavga: 8 Kişi Tutuklandı

Kağızman ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla olaya karışan 8 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

02.05.2024 13:32
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Kağızman'da önceki gün husumetli 2 aile arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Denizgölü köyünde 30 Nisan 2024 tarihinde daha önce aralarında husumet olan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya 8 kişi yaralanmıştı. Olay sonrasında köyde güvenlik önlemleri alan jandarma olaya karışanlarının yakalanması için düğmeye bastı.

Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiber'in bizzat yakından takip ettiği silahlı kavganın zanlılarının yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Bunun üzerine olaya karışanların ikametlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 3 Av Tüfeği, 1 9 mm Tabanca, 1 Kurusıkı Tabanca, 49 7,65 mm Çapında Tabanca Fişeği ve 13 Kurusıkı Tabanca Fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma Komutanlığı'nca olayın aydınlatılması için yapılan çalışmalarda ise olaya karışan S.K, F.K., İ.K., N.K, S.K., E.K., S.K ve H.K. olmak üzere toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağızman'da Silahlı Kavga: 8 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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