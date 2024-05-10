Kağızman'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağızman'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kağızman\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu ise yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

10.05.2024 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağızman'da meydana gelen trafik kazasında 1kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Yankıpınar köyünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazada kamyonet sürücüsü A.T. olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı E.Ö.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden A.T.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağızman'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:46 Bursa’da çöp evde bulunan çocuğun davasında mütalaa açıklandı Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun davasında mütalaa açıklandı
15:37 Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce kişi Tesla fabrikasına saldırdı Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi Tesla fabrikasına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 17:17:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kağızman'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement