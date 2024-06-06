Kağızman Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda yangın çıktı - Son Dakika
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Kağızman Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda yangın çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangında okullara ait malzemeler zarar gördü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

06.06.2024 20:13
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- Kağızman Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda yangın!

KARS - Kağızman Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangında muhtelif malzemeler yandı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait Şahindere Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi okullar bölgesinde bulunan Aras Anadolu Lisesine ait Konferans Salonu Milli Eğitim Müdürlüğü'nce malzeme deposu olarak kullanılan binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü deposundan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine Kağızman Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahale ettiği yangın önce söndürüldü. Ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında depoda okullara ait ranza, yatak ve sıranın yanı sıra eğitim malzemeleri de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağızman Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda yangın çıktı - Son Dakika

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