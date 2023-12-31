Kahraman Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajlarını paylaştı.

MSB, yeni yıla Türkiye ve sınır ötesinde giren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajının yer aldığı videolu mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personelin "Yerli ve milli imkanlarla görevlerimizin başındayız" vurgusu ile paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmeçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiye'mize yeni yıl mesajları var."