Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kerkük Caddesi ile Saray Bosna Caddesi'nin kesiştiği noktada iki otomobil çarpıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kerkük Caddesi ile Saray Bosna Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?