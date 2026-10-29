Kahramanmaraş-Kayseri yolunda kamyon cami duvarına çarptı, sürücünün durumu iyi - Son Dakika
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Kahramanmaraş-Kayseri yolunda kamyon cami duvarına çarptı, sürücünün durumu iyi

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Kahramanmaraş-Kayseri yolunda kamyon cami duvarına çarptı, sürücünün durumu iyi
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Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda bir otomobilin sağ şeritteki kamyonun önüne ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkan kamyon yan yatarak caminin duvarına çarptı. Kamyon sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda kontrolden çıkan kamyon, yan yatarak caminin duvarına çarptı.

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halinde olan bir otomobilin sağ şeritte ilerleyen kamyonun önüne ani manevra yapması sonucu kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, yan yatarak yol kenarında bulunan caminin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen kamyonun sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Kahramanmaraşİnceleme3. SayfaOtomobilKayseriGüncelPolisCamiSon Dakika

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