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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkımı sırasında operatör enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkımı sırasında operatör enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine kurtarma ekipleri çağrıldı ve operatörün kurtarma çalışmaları devam ediyor.

24.01.2024 - 17:07,
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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkımı sırasında operatör enkaz altında kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina iş makinesiyle kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. Ancak bir süre sonra bina tamamen çökünce iş makinası operatörü enkazın altında kaldı. Hemen olay yerine kurtarma ekipleri çağrıldı. Operatörü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş\'ta ağır hasarlı bina yıkımı sırasında operatör enkaz altında kaldı
Kaynak: İHA
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