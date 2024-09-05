Kahramanmaraş\'ta Belediye Personeli Evinde Ölü Bulundu

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Kahramanmaraş'ta belediye personeli 33 yaşındaki adam, evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Ekinözü ilçesi Maarif Mahallesi 2001 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye personeli 33 yaşındaki 4 çocuk babası Ömer Faruk Yardımcı, sabah saatlerinde yakınları tarafından evin banyosunda hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yardımcı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Genç adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ